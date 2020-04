Civitavecchia, la clinica Siligato offre 16 posti letto a Medicina - Terzo Binario News

La clinica Siligato “offre” 16 posti di Medicina al San Paolo. La struttura di via Buonarroti infatti ha offerto una porzione delle sue corsie per i pazienti non contagiati dell’ospedale civitavecchiese. Infatti il reparto del nosocomio sta per diventare reparto Covid quindi riservato esclusivamente a pazienti positivi. In realtà due degenti sono già arrivati alla clinica (un 60enne e un 80enne), seguendo però un percorso rigido prima e durante il trasferimento.

Il dottor Antonino Amaturo, proprietario della clinica, ha messo a disposizione i posti letto <andando incontro alle necessità attuali del reparto di Medicina del San Paolo. La disponibilità per l’emergenza Covid nei confronti dell’Asl Roma 4 l’abbiamo fornita, sulla base delle loro esigenze. Inizialmente c’eravamo offerti di ospitare anche pazienti asintomatici per fargli trascorrere la quarantena ma l’Azienda sanitaria ha preferito muoversi diversamente”.

In realtà l’offerta non è stata rifiutata, anzi. Solo riadattata: <Sono già venuti in clinica due pazienti provenienti da Medicina. Prima del trasferimento – continua Amaturo – ci sono stati degli incontri con il direttore del San Paolo dottor Antonio Carbone e con il dottor Marco Di Gennaro, responsabile di Medicina. È stato studiato un modulo di trasferimento prima di far muovere il paziente, arrivato in Clinica con una terapia già stabilita prima del ricovero e soprattutto dopo aver già effettuato due tamponi a riscontro negativo. Appena arrivato il via libera dall’Asl sono arrivati pazienti. L’ospedale ha chiesto supporto per Medicina, ottimizzando necessità e risorse e così effettivamente è più utile”.

Piccola anche riorganizzazione interna: <Sì, con 41 posti di cui 16 di Chirurgia abbiamo rivisto qualcosa fra medici internisti, infermieri e personale. Possiamo far fronte con mezzi nostri rimanendo in contatto costante con Medicina per i prossimi trasferimenti. È una collaborazione che serve per superare questo periodaccio” conclude il dottor Amaturo.