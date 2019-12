Civitavecchia, La Bottega dei giocattoli al Traiano - Terzo Binario News

Nell’ambito della rassegna A TEATRO IN FAMIGLIA al Teatro Traiano di Civitavecchia, uno spettacolo di ambientazione natalizia dedicato ai bambini dai 3 anni e alle loro famiglie, LA BOTTEGA

DEI GIOCATTOLI testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco, sarà in scena domenica 5 gennaio ore 18:00 grazie alla collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Associazione Teatrale fra i

Comuni del Lazio con il finanziamento del Ministero per le attività Culturali e del Turismo e della Regione Lazio.



Storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti. La nostra storia accade in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di giocattoli

nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare.

Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili.

Destinato ai bambini più piccoli, il lavoro è frutto del pluriennale lavoro svolto dagli operatori del Crest, anche nelle scuole materne, intorno al linguaggio teatrale più efficace rispetto ad un’utenza così particolare e

impegnativa, al fine di verificare linguaggi e tecniche di lavoro che, ovviamente, lasciano poco spazio alle parole a favore di immagini, musica e… gioco. Lo spettacolo prende corpo anche dalle musiche originali di

Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli.

O sono i giocattoli a dar vita agli attori? Lo scoprirete solo visitando la nostra bottega.