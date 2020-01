Civitavecchia, iscrizioni aperte alla Bambini di Beslan - Terzo Binario News

Si comunica che, dal prossimo 20 gennaio, sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria “I Bambini di Beslan” di Via dell’Immacolata, per l’a.s. 2020/2021, per n. 2 sezioni, con orario 8,00 – 13.00 e con la possibilità di attuare laboratori didattici fino alle ore 15.30.

Tenuto conto dei minori già iscritti e frequentanti nell’a.s. 2019/2020, i posti disponibili per l’a.s. 2020/2021 sono n. 5.

Dall’anno scolastico 2020/2021, inoltre, sarà attiva, presso la stessa struttura di Via dell’Immacolata, una Sezione Primavera per i minori di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, per un totale di n. 15 posti.

Le domande potranno essere presentate dal 20 Gennaio al 21 Febbraio 2020 con le seguenti modalità:

◦ a mano al Protocollo dell’Ente, P.le P. Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia (Rm);

◦ o tramite PEC (comune.civitavecchia@legalmail.it);

◦ o per raccomandata A/R indirizzata a Comune di Civitavecchia, Servizio 2, Sezione Pubblica Istruzione e Università, P.le P. Guglielmotti 7 00053 Civitavecchia (Rm).

Farà fede la data di ricezione dell’istanza.

Ai fini della ammissione alla sezione Primavera ed alla scuola dell’Infanzia Comunale “I Bambini di Beslan” ed ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto, saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri indicati nell’Avviso Pubblico.

L’atto di iscrizione dovrà essere corredato da dichiarazione autocertificata dei criteri che danno accesso e/o priorità alla graduatoria nonché dal documento di identità del dichiarante.

Gli schemi di domanda di iscrizione alla Sezione Primavera ed alla Scuola dell’Infanzia “I Bambini di Beslan” sono disponibili presso gli uffici del Servizio 2 – Sezione Pubblica Istruzione e Università, Via Tarquinia 30, presso l’Ufficio URP del Comune di Civitavecchia, Piazzale Guglielmotti, 7 – Civitavecchia e sul sito alla voce Avvisi Pubbici e Scuola Istruzione

Per eventuali informazioni l’Ufficio Pubblica Istruzione, sito in via Tarquinia 30, è aperto al pubblico nei seguenti giorni:

Lunedì – Mercoledì – Venerdì : dalle ore 10.00 alle 12.00

Martedì – Giovedì : dalle ore 15.30 alle 17.30

tel. 0766 590919 – 590922