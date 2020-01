Civitavecchia, infastidisce i passanti e aggredisce i carabinieri: immobilizzato con spray al peperoncino - Terzo Binario News

Sono stati intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia durante le festività natalizie e di fine anno.



In particolare, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, unitamente ai militari della Stazione Civitavecchia Porto, hanno arrestato un 52enne per lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in viale Giuseppe Garibaldi su richiesta di un cittadino che segnalava un uomo che stava infastidendo i passanti.

Lo stesso, alla vista dei militari, in evidente stato di alterazione psico-fisica, li ha aggrediti, al punto da rendersi necessario l’utilizzo da parte degli uomini dell’Arma dello spray “al peperoncino” per neutralizzarlo e immobilizzarlo in sicurezza.



L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.