Civitavecchia, in ristampa il libro sui 90 anni dei Salesiani - Terzo Binario News

La ristampa del libro in 100 copie è stata finanziata dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Civitavecchia ed è stata presentata oggi giovedì 30 gennaio nel

corso di una conferenza stampa tenuta presso la sala riunioni della Fondazione.



Erano presenti il Presidente prof.ssa Gabriella Sarracco e il Vice Presidente

rag. Valentino Carluccio della Fondazione CARICIV, Il Direttore dell’opera

salesiana di Civitavecchia Don Cesare, Il Presidente della Unione exallievi Don

Bosco di Civitavecchia Giovanni Paparozzi e lo storico dott. Carlo De Paolis.

Il libro presentato e stampato in 340 copie nel novembre 2018 è andato

esaurito in una settimana ed ora grazie al finanziamento della Fondazione

CARICIV verrà riproposto ai numerosi concittadini che ne hanno fatto richiesta.

Il libro curato dall’Unione Exallievi di Civitavecchia e redatto da Carlo De Paolis

è un pezzo di storia salesiana e se vogliamo anche parte della storia di

Civitavecchia.



Una storia anche di testimonianze diverse, un’opera magna di un periodo

storico d’oro per i salesiani a Civitavecchia dal loro arrivo 17 Novembre 1928

ad oggi. Un libro, quello degli ex allievi, nel quale Carlo de Paolis, che ha curato

la redazione, e gli altri autori, ci mettono la faccia; alcuni di loro si esprimono

spesso in prima persona perché sono stati protagonisti di molte storie

accompagnando nei decenni il succedersi di tanti salesiani, dai mitici fondatori

ai mitici di oggi (così vengono definiti), perché sono stati piccoli ‘don bosco’

che hanno parlato al cuore.

E il cuore ‘ricorda’. Ricordare, che vuol dire

riportare al cuore, ha a che fare con il cuore, perché solo il cuore può

mantenere i ricordi e così mantenere il calore della vita.



Ecco perché per Carlo, e per i collaboratori, in questo libro, tutti i salesiani

sono mitici, anche se con caratteri e sensibilità diverse: hanno lasciato un

segno indelebile nella loro vita, quello di don Bosco.