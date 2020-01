Civitavecchia, In Nome del Popolo Inquinato sulle case popolari - Terzo Binario News

Un vecchio proverbio cita : Non svegliare il can che dorme… e noi aggiungiamo che, se viene svegliato … “ Poi Mozzica “

Quindi , presa visione del comunicato della neo associazione pro inquilini, vogliamo provare ad immedesimarci nella strumentalizzazione Politica, ci sforziamo anche di capire le esigenze della Politica nonostante negli ultimi anni si è poco interessata delle problematiche occupazionali , abitative e sociali in quanto impegnata a programmare la spartizione di Poltrone per l’Ater, l’Autorità Portuale, ecc ecc, siamo disposti a tollerare tutto financhè l’eventualità che quanto letto provenga da soggetti “ interni all’ater “ che negli ultimi anni potrebbero aver mal sofferto una presenza a qualcuno indigesta,

Detto ciò , seppur riteniamo giusta la prima parte del comunicato in cui legittimamente si chiedono spiegazioni su determinati progetti, altresì non possiamo permettere che vengano posti e sollevati dubbi da chi ha taciuto negli anni in cui hanno Governato e tanto meno su l’operato di chi negli ultimi anni ha recuperato, ripristinato e assegnato “ a favore dello squallore Politico “ circa 100 Appartamenti, ha aperto un rilevante numero di cantieri per lavori di ripristino esterno in molti fabbricati al limite della fatiscenza e soprattutto ha avanzato numerose richieste di assegnazione di terreni per la realizzazione di nuovi alloggi di cui “ da come leggiamo “ sembrerebbe che dopo oltre 20 anni stiano per iniziare i lavori di costruzione di 60 nuovi alloggi,

Nulla di particolare nel Ns intervento infatti è dovuto ai molti anni di interesse dimostrato per la problematica dell’emergenza abitativa ampiamente documentata dalle cronache locali e di cui a memoria non possiamo che ricordare le numerosi manifestazioni e presidi ricorrenti e financhè negli ultimi anni nei quali abbiamo bivaccato per un periodo di oltre 4 mesi , negli spazi antistanti il palazzo Comunale, ed è proprio in virtù del Ns palese interesse per l’emergenza abitativa che ci domandiamo se nell’annunciata interrogazione alla Regione Lazio saranno poste anche le seguenti domande:

° Da quanti anni non si costruiscono nuovi alloggi a Civitavecchia ?

° Quante richieste di assegnazioni di terreni negli ultimi 6 anni sono state avanzate da Ater alle Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 20 anni ?

° Quanti terreni sono stati individuati e assegnati dal Comune ad Ater per costruire nuovi alloggi ?

° Nel ventennio del nuovo secolo per quanti anni ha Governato la Destra che oggi si interroga ?

Logicamente , essendo a conoscenza della problematica potremmo entrare nel merito in maniera più dettagliata e specifica che comprenda Torre D’rlando , le varie nomine Politiche che si sono succedute ed i risultati ottenuti pari a nulla, potremmo molto ma molto ma molto ma molto altro che riguarda l’Ater sotto l’aspetto Politico, altresì preferiamo non proseguire in quanto come nostro costume siamo abituati a metterci la faccia ed esprimere un sospetto che ci assilla da cui ne uscirebbe un quadro di squallore Politico a cui che dall’interno fanno riferimento con eccessivo scalpitio per riduzione della biada.

Per quanto sopra, essendo ampiamente documentati, ci dichiariamo disponibili a qualunque confronto che possa servire ad una collaborazione simile agli anni 60 in cui la politica tutta “ a prescindere dai colori “ DC, PCI, PSI, PRI, PLI, PSIUP, PSDI, ecc, affrontarono all’unisono il problema emergenza abitativa e tornarono da Roma con una “ vagonata “ di soldi che permisero la costruzione di interi quartieri , Campo dell’Oro Docet

Movimento In Nome del Popolo Inquinalto Roberto de Vito