Civitavecchia, In Nome del Popolo Inquinato difende il San Paolo - Terzo Binario News

“In relazione alle terribili e Strumentali Polemiche che stanno coinvolgendo il S.Paolo , prima di entrare nel merito di questa Indecente e gravissima strumentalizzazione , Invito tutti i miei concittadini a fare un minimo di mente Locale e tornare agli inizi degli anni 90 per ricordare lo stato di fatiscenza in cui versava il S.Paolo con servizi scadenti , reparti fatiscenti e professionalità che in alcuni settori non era certo il massimo che avremmo voluto tanto che i ricoveri erano al 100% indirizzati tutti verso la capitale.

Infatti non sarebbe un’eresia affermare che l’allora Ospedale era classificato “ salvo qualche Eccezione come l’Ortopedia e poco altro “ al massimo non più di un Pessimo Pronto Soccorso,

Proprio in quegli anni iniziò il cambiamento con l’istituzione dei primi 4 posti letto della Cardiologia fino ad arrivare ad oggi in cui raccogliamo il frutto del trentennale lavoro dei Ns Dirigenti , Medici , INFERMIERI e di tutto il Personale che con sacrificio e responsabilità HA COLLABORATO AL SUCCESSO di avere un Ospedale di cui vantiamo reparti e servizi all’avanguardia e di Eccellenza come la Chirurgia, Cardiologia, Endoscopia ecc. ecce cc. Fino a ricordare il compianto Dott. Biagini Il quale volle e ottenne e costruì dal nulla l’ottimo reparto da cui oggi “ suo malgrado se fosse ancora in vita “ si accendono sovente gli insensati focolai di tentativi di destabilizzazione,

Ebbene, dall’immediatezza della terribile Epidemia stiamo assistendo ad un vortice di attacchi e riferimenti “ In particolare sui social “ di sgradevoli e spregevoli accuse allusioni personali che coinvolgono anche membri delle Famiglie dei Dirigenti e molto altro a cui NOI NON CI STIAMO, e non ci stiamo…

Non perché le Pagine locali sono piene zeppe fino all’inverosimile di volgari e ignobili attacchi che per 5 anni di Governo Stellato hanno rivolto al S.Paolo e alla sua Dirigenza,

Non perchè il 5 stelle convocò un Consiglio Comunale sul Pronto Soccorso in cui l’ex primo Cittadino fece un brevissimo intervento mirato solo ed esclusivamente allo scomodo Orario dei Medici del Pronto Soccoorso “ chissà perché e chi ci lavora ? “

E neanche per gli attacchi rivolti che per giorni furono indirizzati alla Dirigenza del S.Paolo in occasione dell’annunciata Inaugurazione dell’utilissimo e indispensabile Centro Trasfusionale ,

In realtà fu proprio un Ns rappresentante che nel corso del Consiglio Comunale Aperto sul Pronto Soccorso si rivolse all’ex Sindaco ed al soggetto discutibile definendoli più volte e ripetutamente Sciacalli.

Non ci stiamo perché sappiamo, perché conosciamo la smania, la bramosia, il desiderio sovente espresso da questo “ Medico “ che si è contraddistinto non per meriti ma per i continui dissapori che puntualmente crea e utilizza al fine ultimo di realizzare il suo sogno impossibile di appoggiare le natiche Grilline sulle poltrone dirigenziali della Asl , obiettivo sovente dichiarato che a questo punto e palesemente irraggiungibile in quanto ha percorso il sentiero della denigrazione dell’istigazione, delle bugie, falsità, e non da ultimo delle ipocrisie che in varie occasioni ha messo in atto e utilizzato con feroci critiche nei confronti del Ns Primario di Eccellenza di cui non ha capito la stima ed il rispetto che la città nutre nei suoi confronti ed al Quale rivolgiamo tutta la Nostra Solidarietà in quanto in questi giorni è soggetto a sopportare Vili attacchi sui Social che spesso sono provocati artatamente e subdolamente da questo soggetto ed a cui intervengono anche dei deplorevoli personaggi che hanno ricoperto incarico di consigliere Comunale nella passata Amministrazione e che per le loro azioni dovrebbero tacere e vergognarsi.

Per tutto quanto sopra Non Ci Stiamo ma soprattutto vogliamo esprimere il totale Disprezzo per l’inopportuno momento scelto per alimentare polemiche di visibilità personali infatti riteniamo che qualora , all’inizio della diffusione Epidemica ci fossero stati alcuni dei problemi sollevati polemicamente da questo individuo , sarebbe stato giusto confrontarsi all’interno e affrontarli proponendo soluzioni adeguate e non invitare la politica “ fra l’altro la parte marcia “ ed in cittadini a fare sopralluoghi in Ospedale con il palese intento di creare disagi e rischiare di compromettere la già fragile e preoccupante situazione del personale operante il S. Paolo a cui dovrebbero arrivare solo ed esclusivamente msg di STIMA RICONOSCENZA E AFFETTO per quanto stanno affrontando da oltre un mese , msg che Noi inviamo e continueremo ad inviare in maniera indelebile.

Per quanto sopra , avendo questa farsa assunto le sembianze di un’insensata tiritera,

Visto che trattasi di personaggio che nel periodo in cui il 5 stelle ha governato la città ha avuto una parte attiva nella fase in cui è stato integrato e comunicato ai Dipendenti Comunali il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici ,

Preso atto che lo stato di continue istigazioni si registra da alcuni anni e che la situazione attuale potrebbe rientrare nel suddetto Codice Comportamentale ,

Considerato che dopo decenni di sacrifici e impegno la Città Merita Medici con alta Professionalità e no Politici di bassa Lega con azioni strumentali,

Lo scrivente Movimento Denominato “ IN NOME DEL POPOLOINQUINATO “ chiede alla Dirigenza Asl “ nelle Persone del Dott. Quintavalle Giuseppe e Quagliarello Francesco “ di valutare in base al DPR 62/13 eventuali azioni Legali nei Confronti di chiunque che, senza rivolgersi alle rappresentanze di base riconosciute agisca a titolo personale mettendo a rischi e repentaglio la tranquillità operativa della struttura in oggetto Ospedaliera.

In Nome del Popolo Inquinato – Roberto de Vito