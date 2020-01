Civitavecchia, il Riva di Traiano si prepara alla Carthago Dilecta Est - Tunisie Sailing week- 2020 - Terzo Binario News

Tutto pronto per la Carthago Dilecta Est – Tunisie Sailing week- 2020 – Eventi sportivi e culturali che hanno scelto la vela come momento di incontro e di confronto come affermano gli organizzatori: Circolo Nautico Riva di Traiano, Circolo Velico di Ventotene, Club Nautique de Sidi Bou Said, Yacht Club Gaeta, con il Patrocinio della Federazione Italiana Vela e della Fédération Tunisienne de la Voile.

Dal 2 al 12 agosto, alle diverse regate, tante serate di gala saranno organizzate presso i porti Italiani e Tunisini.