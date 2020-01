Civitavecchia, il Marconi a Costituzionalmente - Terzo Binario News

“Le classi IVC, IVE, VD e VE del liceo delle scienze applicate dell’istituto G. Marconi di Civitavecchia, accompagnate dai prof Alessandro Manfridi, Raffaella Olimpieri, Maria Francesca Staiano e Giulia Valdi, si sono recate presso la facoltà di economia dell’Università “La Sapienza”, per partecipare al progetto “Costituzionalmente, il coraggio di pensare con la propria testa” con un evento intitolato “Il Volto della Repubblica, Scuola sulla Complessità”. Questo progetto, che vede coinvolti gli studenti dell’IIS Marconi già da qualche anno, invita i ragazzi a ragionare su varie tematiche attraverso la visione sistemica e l’approccio multidisciplinare.

Nello specifico questo incontro, che ha interessato quasi 900 studenti, ha voluto promuovere dialoghi sull’essere umano, sui principi fondamentali della Costituzione e sull’idea di Europa, sull’evoluzione che questi hanno avuto nel tempo e all’interno della storia del mondo e su qual è la percezione e la rappresentazione degli stessi da parte dei ragazzi. Conversazioni aperte, a cavallo tra filosofia, storia, antropologia, diritto ed economia, promosse da docenti universitari, presidenti di varie associazioni, sociologi, direttori di riviste e giornalisti.

Gli argomenti principali sviluppati nel corso della giornata hanno preso in esame concetti come identità, persona, dignità, libertà, cittadinanza, futuro, diversità e progresso. Ognuno dei relatori ha trattato in modo esaustivo i vari temi fornendo nel contempo esempi e ampi spunti di riflessione per gli studenti”.