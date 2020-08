Civitavecchia, il M5S presenta ‘Libri in Movimento’ - Terzo Binario News

I pentastellati promuovono riciclo e riuso degli oggetti: portando un volume alla loro sede se ne potrà prendere un altro

Il M5S di Civitavecchia presenta l’iniziativa ‘Libri in Movimento’. I pentastellati della città portuale, in questo modo, vogliono promuovere il riciclo e il riuso degli oggetti: infatti, chi porterà un volume presso la sede del M5S, potrà prenderne un altro da portare con sé. Di seguito il comunicato del Movimento:

L’iniziativa nata sull’onda di ‘Giocattoli in… Movimento’ promuove il riciclo e il riuso degli oggetti, in questo caso portando un libro potrai riceverne un altro. Tutti i giorni, sarà possibile portare un libro e riceverne in cambio un altro, presso la sede del Movimento 5 Stelle in via Cialdi 28 dal lunedì al sabato con i seguenti orari: 10,00 – 12,30 – 17,00 – 20.00.

Abbiamo organizzato 4 incontri con scrittori locali che presenteranno le loro creazioni e nello specifico… Il 5 settembre alle 18 avremo come ospite Eric Azzaro con la presentazione del libro “Le nove novelle” le illustrazioni sono curate dalla pittrice Monica Di Folco.

Il secondo appuntamento sarà dedicato a Michele Capitani che parlerà del suo scritto “Storie del nostro nascondino” in programma il 12 settembre sempre per le 18.00. Il Sabato successivo, quindi il 19 alle 17.30, interverrà Alessio Follieri che ci parlerà della sua biografia e delle sue opere con letture tratte dalle stesse; infine per ultimo ma non per importanza la presentazione del libro “La Darsena Romana” della nostra attivista Roberta Galletta fissato per sabato 26 settembre alle 17.30.

Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede del Movimento in via Alessandro Cialdi, 28 e si svolgeranno all’aperto nel rispetto delle misure Covid. Vi aspettiamo numerosi!

Movimento 5 Stelle – Civitavecchia