Civitavecchia, il M5S: “Autospurgo fermo e 35mila euro per pulire le caditoie” - Terzo Binario News

Il Movimento 5 Stelle di Civitavecchia attacca l’amministrazione comunale colpevole, a dire dei pentastellati, di aver dato incarico di pulizia delle caditoie con una spesa di 35mila euro mentre il nuovo autospurgo se ne resta fermo in officina. Di seguito pubblichiamo il comunicato del M5S giunto alla nostra redazione:

Gruppo M5S: “L’autospurgo nuovo in officina e il comune affida 35mila euro per la pulizia delle caditoie”

L’autospurgo nuovo del comune giace in officina da oltre 20 giorni e lo stesso comune affida 35mila euro di lavori per la pulizia delle caditoie. Questo è quanto pubblicato oggi sull’albo pretorio del comune accessibile a tutti e che mette nero su bianco quella che sembra una barzelletta, ma purtroppo è un’amara verità.

Sicuramente ora l’amministrazione Tedesco accamperà scuse come mancano gli operai capaci di usare il mezzo, quelli che ci sono non hanno la patente speciale e chissà cos’altro, ma una cosa è certa: l’autospurgo doveva arrivare già diversi mesi fa perché previsto tra le opere di compensazione che Enel doveva fare per l’esercizio della centrale a carbone e l’amministrazione Tedesco aveva tutto il tempo per formare personale interno o al più assumere una figura adeguata. Operazione che poteva fare temporaneamente anche oggi assumendo ad esempio un autista interinale, magari civitavecchiese, al posto dell’ennesimo appalto a una ditta esterna, nonostante qualcuno della maggioranza diceva che avrebbero fatto lavorare i civitavecchiesi.

Con 35mila euro un interinale avrebbe pulito caditoie per almeno un anno e il comune avrebbe fornito lavoro, usando i propri mezzi. L’amministrazione del fare si dimostra ogni giorno di più incapace di fare… bene.

Gruppo consiliare M5S – Civitavecchia