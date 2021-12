Civitavecchia, il "Galilei" celebra il Natale col concerto degli allievi del liceo musicale - Terzo Binario News

Il Natale è sempre stato tempo di concerti e anche quest’anno gli studenti e i docenti del Dipartimento musicale del Liceo Galilei, coordinati dalla docente di pianoforte Professoressa Cecilia Pascale, hanno fatto rivivere a tutti, con la loro musica, l’atmosfera natalizia.

Mercoledì 22 si è svolto infatti il concerto in streaming dall’aula magna dell’istituto dalle ore 10, tre intense ore di musica con un programma che ha spaziato all’interno di un variegato repertorio dal classico, al blues, al tradizionale e popolare.

Protagonisti i bravissimi studenti del liceo musicale i quali hanno dato prova della formazione, delle capacità artistiche e delle competenze trasversali acquisite nel loro percorso liceale. Il concerto è stato organizzato nello scrupoloso rispetto delle norme di contenimento della pandemia, per cui è stato seguito in varie aule, compresa la Sede Staccata di Santa Marinella, da studenti e docenti collegati in streaming.

Una realtà, quella del liceo “Galilei”, che quest’anno porterà a compimento il primo ciclo con gli esami di stato dell’attuale classe 5AM.

Nonostante la giovane età, il Liceo Musicale “Galilei” ha attivato quasi tutte le classi di strumento musicale presenti nei conservatori italiani, inoltre offre ai suoi studenti l’opportunità di studiare in aule attrezzate con diversi strumenti musicali (pianoforti, percussioni, organo, fisarmonica, chitarre, contrabbasso) e in un laboratorio di tecnologie musicali all’avanguardia.

Nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria, il liceo ha organizzato open-days per tutti gli indirizzi e, nello specifico, laboratori anche musicali (lezioni aperte) in presenza; tutto ciò grazie all’intenso lavoro di Docenti e Personale ATA impegnati, nei rispettivi ruoli, a garantire il rispetto delle norme anti COVID.

Sempre per quanto riguarda il Liceo Musicale, si invitano i ragazzi interessati a partecipare alla selezione per l’ammissione alla classe prima per l’a.s. 2022-2023 che si terrà martedì 18 gennaio 2022 previa presentazione di una domanda da inviare entro il 12 gennaio alla segreteria scolastica. La modulistica e il bando sono reperibili sul sito della scuola.