Civitavecchia, il Galilei al progetto Imun hanno simulato il prossimo decennio - Terzo Binario News

“Il Liceo Galilei ha partecipato con settanta studenti appartenenti sia all’indirizzo di Liceo Scientifico che a quello di Liceo linguistico all’annuale progetto IMUN organizzato da United Network a Roma, al quale la nostra scuola ha aderito sin dai suoi esordi nel lontano 2011.

Nelle simulazioni delle sedute delle Nazioni Unite, in cui gli studenti, divisi in commissioni, hanno affrontato temi importanti e fondamentali per il futuro del pianeta, dall’economia circolare al cambiamento climatico, dai diritti delle popolazioni indigene alle crisi umanitarie, l’interesse e le capacità dei discenti sono state messe alla prova. Questi importanti argomenti, infatti, affidati ai rappresentanti dei singoli Stati, ognuno rappresentato da uno studente che doveva quindi analizzare e preparare la propria posizione “politica”, sono stati interamente trattati in Lingua Inglese. Una sfida appassionante che è stata premiata dai presidenti del contest con l’assegnazione di titolo di “best delegate” agli studenti Michela Bottazzi, Martina Russi e Selene Sestili.

A completare la soddisfazione per l’ottima riuscita del progetto, la partecipazione della referente IMUN, prof.ssa Annamaria Pucacco, alla premiazione dell’Italian Teacher Award, concorso organizzato da United Network e la Repubblica per il riconoscimento dei migliori insegnanti italiani.

La sfida lanciata ai partecipanti nell’edizione del 2020 è stata di scrivere i propri desideri su un biglietto ed inserirlo in una scatola che verrà aperta nel 2030″.