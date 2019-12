Civitavecchia, il comandante Berti: "Pistole alla Municipale" - Terzo Binario News

Sì alla pistola ai vigili urbani. Lo disse diversi mesi fa l’allora comandante della Polizia Locale Pietro Cucumile e lo ribadisce quello attuale Ivano Berti. Con una differenza: stavolta c’è la sponda del Pincio affinché i pizzardoni siano armati.

“Come deterrente e per difesa personale” la specifica immediata di Berti, che intende sgomberare subito il campo dagli equivoci. <Nessuno sostiene che debbano vestire i panni degli sceriffi però è una necessità di cui si sente il bisogno”

Un passo indietro: la questione dell’armamento di cui dotare gli agenti della Municipale la sollevò Cucumile e in città scoppiò il putiferio con la divisione fra favorevoli e contrari in stile guelfi e ghibellini che coinvolse la politica e non solo. A mettere tutti d’accordo ci pensò l’Amministrazione pentastellata di allora che decise… di non decidere, lasciando tutto come allora e come anche adesso. Di fatto quello di Civitavecchia è un caso abbastanza raro visto che pure comuni del comprensorio ben più piccoli hanno armato la propria Locale. Un problema reale è quello dei costi perché vanno comprate le armi ed effettuati i corsi. Però il Pincio a trazione leghista saluta positivamente l’ipotesi: <Qualche accenno con il sindaco Ernesto Tedesco c’è stato e si è detto possibilista. Resta da superare lo scoglio economico ma da quanto ha riferito, appena le casse di piazzale Guglielmotti lo permetteranno, arriveranno le pistole. D’altronde venne messo nero su bianco addirittura dall’amministrazione Tidei” conclude Berti. Peraltro l’armamento è anche causa della frizione nata sull’ordine di servizio per Capodanno che ha imposto ai pizzardoni di presidiare il Ghetto sebbene il turno possa essere solo diurno. E il comandante non a caso vorrebbe arrivare a istituire il terzo turno giornaliero. A questo proposito, una novità sul personale, altro annoso problema che attanaglia il Corpo ridotto a meno della metà dei vigili che servirebbero. Entro il 2020 probabilmente uscirà un concorso per l’assunzione di sei unità a tempo indeterminato.

Ale.Val.