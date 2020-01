Civitavecchia, il bilancio del Natale al Dlf - Terzo Binario News

Si è conclusa nel pomeriggio del 4 gennaio la 4° Edizione del “Natale al DLF” con un torneo dedicato ai nati nell’anno 2013, nel quale si sono misurati tra loro i gruppi di DLF, Città di Cerveteri, Allumiere e Tolfallumiere.

Pertanto, alla fine di questa manifestazione natalizia, per la società biancoverde è arrivato il momento di esaminare il risultato ottenuto, che non è soltanto la vittoria sul campo, ma anche ciò che essa ha prodotto.

Circa 480 atleti hanno sfilato durante i tornei (dalla categoria 2007 fino a quella 2013), gli spettatori intervenuti, sia perché al seguito della loro società sia perchè soltanto curiosi di vedere un sano spettacolo di calcio, si aggirano intorno alle 2000 unità. Hanno partecipato squadre professionistiche quali la SS Lazio e l’Academy del Frosinone, società d’élite come Lodigiani, Honey Soccer, Polisportiva Città di Ciampino, Urbetevere ed Academy Ladispoli.

La manifestazione ha interessato anche la vicina regione Toscana, difatti ci hanno raggiunto società importanti quali l’U.S. Follonica Gavorrano (2 gruppi), l’Argentario (3 gruppi) e la Polisportiva ASD Scansano.

Tutte le società hanno di fatto contribuito a dar vita a tornei di assoluto equilibrio e qualità, dando la possibilità a tutti i giovani atleti, ospiti e non, anche di mettersi in vetrina di fronte ad osservatori presenti in loco.

Dunque, numeri importanti sono stati raggiunti, avvalorati dai tanti complimenti ricevuti da tutte le società ospiti, sia personalmente che sui social, numeri ed apprezzamenti che possono soltanto aiutare a migliorare il futuro, ma che oggi affermano e garantiscono il sano lavoro che la società DLF Civitavecchia compie, come già dal passato, ma ancora più forte oggi, con tutti i suoi ragazzi!!!!