Civitavecchia, grazie alla Filcams Cgil i lavoratori SGM del teatro prendono stipendio e tredicesima - Terzo Binario News

Gli iscritti Filcams Cigl e le Rsa della SGM vogliono ringraziare l’organizzazione sindacale, che ha permesso, grazie alle pressioni fatte sull’amministrazione comunale, che da parte sua ha pienamente collaborato nelle persone del sindaco Tedesco e dell’assessore Barbieri, il pagamento della mensilità e anche se in ritardo della tredicesima.

L’organizzazione sindacale avvisando Azienda e Amministrazione Comunale aveva già proclamato, prevedendo quello che sarebbe successo nel mese di dicembre, lo stato di agitazione dando seguito poi allo sciopero se i pagamenti dovuti non fossero stati corrisposti come di solito ormai da anni, nei tempi previsti contrattualmente.

L’azienda SGM, pressata, erogava la mensilità evitando lo sciopero che avrebbe portato probabilmente alla chiusura del teatro, ma ancora non aveva erogato la tredicesima.

L’intervento da parte del sindacato e del comune portava finalmente nella giornata del 22 dicembre, i soldi nelle tasche dei lavoratori, che ancora una volta sono stati costretti a rivolgersi al sindacato per far valere i loro diritti con una azienda, la SGM, che finalmente ha terminato l’appalto, e fin che dal suo insediamento ha sempre creato problemi sia al sindacato che all’amministrazione comunale, penalizzando i lavoratori.

I dipendenti comunque restano preoccupati per la prossima mensilità e per l’erogazione del TFR una volta finito l’appalto, e già da subito chiedono l’intervento sia della Filcams Cgil che dell’amministrazione comunale, visto l’inspiegabile silenzio assordante delle altre organizzazioni sindacali, per non avere problemi in un prossimo futuro.