Civitavecchia, gran bella festa d'estate a piazza Piccinato con Arci e Civitabella • Terzo Binario News

E’ stata proprio una bella festa !!! Quella che si è tenuta l’altra sera in Piazza Piccinato; un piatto di ottima lasagna e porchetta con un buon bicchiere di vino hanno fatto da collante alla musica lirica e leggera del gruppo Majestic Music , dell’Arte del Canto del Maestro Armando Caforio e Kumiko Yoshii e della pianista Hiroko Sato..

Ma non è stata solo una cena conviviale,volevamo dare valore ad una piazza , forse sconosciuta a tanti civitavecchiesi, che testimonia ancora il valore dello stare insieme; una piazzetta, forse unica in città, che è il luogo di ritrovo quotidiano di decine di anziani che scendono dalle loro case e vi passano ore a chiacchierare, stare insieme evocando quella vita serena del “Borgo di Paese” che ormai va scomparendo……

E cosi questa nostra festa “E…State Insieme”, la Piazza adornata solo delle antiche bandierine di carta e le luci della strada, lo splendido sagrato della Chiesa Gesù Divino Lavoratore messo a disposizione dalla Parrocchia, la buona musica hanno allietato, nella semplicità, una serata di tanti partecipanti tra cui volontari della Comunità di Sant’Egidio, della Coop.va Nuova Era, degli Amici di Civitabella, A.P.Pe Polizia Penitenziaria e tanti cittadini presenti.

Grande soddisfazione per uno straordinario gruppo di giovani, poco più che adolescenti, guidati da un instancabile Flavio che hanno dato un servizio allegro ed impeccabile con grande piglio di serietà per la riuscita della serata; giovani già protagonisti nelle buie giornate della pandemia ove portarono il loro impegno a sostenere le persone in difficoltà.

Si ringrazia il Consigliere Pasquale Marino che ha portato il saluto della Amministrazione Comunale che è stata particolarmente vicina con il proprio Patrocinio e il disbrigo delle pratiche amministrative.

L’appuntamento è ai prossimi eventi per confermare la Piazza Piccinato quale un altro “Spazio Sociale e Culturale” della città.

Il CD dell’ARCI Comitato di Civitavecchia

La Coop.va Sociale Int. CIVITABELLA Onlus