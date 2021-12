Civitavecchia, gli studenti musicisti del liceo "Galilei" in pista con le pattinatrici - Terzo Binario News

I giovani musicisti del Galilei scendono in pista! Infatti domenica 19 Dicembre presso la pista di pattinaggio di via della Polveriera sport e musica si sono uniti in una manifestazione unica ed originale. Un gruppo di studenti del Liceo Musicale Galilei e le atlete pattinatrici della società sportiva CV Skating, coordinate rispettivamente dalla Prof.ssa Paola Furetta e dall’allenatrice Francesca Maura, hanno stupito gli spettatori con splendide coreografie e musiche in una cornice veramente suggestiva e quasi magica.

Ad esibirsi un duo di clarinetti e una ensemble formata da violoncelli, contrabbasso e percussioni e, sulle note del canone di Pachelbel, un trio di violoncelli che ha accompagnato una incantevole coreografia con i nastri.

Si ringraziano le giovani pattinatrici e i giovani musicisti per l’impegno profuso ed un ringraziamento particolare al Presidente Riccardo Valentini della CV Skating e alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Zeno sempre attenta e sensibile agli eventi che vedono coinvolti gli studenti del Liceo Musicale Galilei.