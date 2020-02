Civitavecchia: gli studenti dello Stendhal viaggiano nel futuro - Terzo Binario News

Il mondo sta cambiando e i giovani imparano ad utilizzare le nuove tecnologie. “The Future is real” è infatti il tema del progetto Erasmus che vede coinvolti gli studenti dell’Alberghiero Cappannari e del Turistico Croce che stanno sperimentando una sessione di formazione su realtà virtuale, droni e robotica a Eindhoven in Olanda.

“Siamo già al terzo appuntamento” spiega la professoressa Iacoponi responsabile del progetto “Gli insegnanti con cui collaboriamo, questa volta, hanno organizzato un seminario per realizzare dei mini robot costruiti interamente con materiale di

riciclo”.

Così gli studenti e i docenti hanno collaborato per la realizzazione di piccoli animali robot

e dei relativi ambienti naturali all’interno dei quali i mini automi posso interagire. “Un progetto che proietta la scuola nel futuro in quanto le nuove tecnologie, utilizzate in modo consapevole, possono essere di grande aiuto nella didattica. La realtà virtuale e la robotica, infatti, non andranno a sostituire le metodologie tradizionali ma posso aiutare gli studenti a comprendere meglio la realtà e ad esserne protagonisti” spiegano le professoresse Bruni e Salerni che hanno accompagnato i

ragazzi ad Eindhoven.

Gli studenti che sono ospitati dalle famiglie partner del progetto avranno la

possibilità di migliorare il loro inglese e di conoscere diversi stili di vita e diverse metodologie di apprendimento. Durante la settimana i ragazzi hanno anche l’opportunità di visitare la città che ospita importanti musei d’arte moderna e il Museo Philips uno spazio interattivo dove scoprire come le invenzioni e le intuizioni dei ricercatori aziendali siano poi diventati prodotti usati in tutto il mondo.