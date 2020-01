Civitavecchia, gli appuntamenti di gennaio con Porta Futuro Lazio - Terzo Binario News

I corsi di gennaio di Porta Futuro Lazio, presso Via Dalmazia, 28. Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, supporta le organizzazione a trovare le figure professionali che stanno cercando.

Giovedì 23/01/2020 dalle 10:00 alle 16:00

Un corso che illustra a imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi come promuovere la propria attività utilizzando Instagram, social network di tendenza particolarmente amato dai giovani e da chi cerca foto e video di grande bellezza. Uno strumento particolarmente utile per far notare l’aspetto estetico del proprio lavoro e stabilire relazioni dirette col pubblico. Il corso è organizzato in collaborazione con Forma Camera.

Contenuti:

● La storia di Instagram: come è nato, quali feature si sono aggiunte col passare del tempo

● Il profilo Instagram: nome utente, nome completo, bio e immagine del profilo

● L’account aziendale: perché è indispensabile

● Il linguaggio di Instagram: immagini e video di qualità

● Instagram e link: dove “funzionano”, come usarli

● Caption: non solo didascalie

● Ogni profilo nasce e cresce

● Gli hashtag: cosa sono, come si usano

● Il piano editoriale: perché è indispensabile

● L’algoritmo di Instagram: che cos’è, come funziona

● Conquistare i follower: hashtag, giveaway e shoutout

● “Comprare” i follower: bot, Power Like e Like Bombing

● Le conseguenze negative di pratiche “poco pulite”

● Instagram Stories

● Instagram TV

● Sponsorizzare i post

Obiettivi formativi

Illustrare la storia, tutte le feature e il funzionamento dell’algoritmo di Instagram

Insegnare le strategie e le tecniche più efficaci per dare visibilità alla propria azienda.

Per prenotarsi ecco il link: https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=2177a76c-e6c4-4c0e-a74e-00e07a76c5ab