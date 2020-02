Civitavecchia, Giannini sulla pescicoltura: "A dire no ci stiamo provando noi" - Terzo Binario News

“Abbiamo aderito con convenzione alla manifestazione spontanea per dire no al progetto di pescicoltura e siamo lieti di ritrovare nella cittadinanza una grande partecipazione, che ci impone di profondere il massimo impegno per trovare una soluzione.

Ci complimentiamo per il coraggio e la faccia tosta con cui Forza Italia, anziché cospargersi il capo di cenere e chiedere scusa per non aver difeso la nostra città, cerca di riabilitare questa imbarazzante maggioranza, scaricando la colpa sugli uffici regionali. In quegli stessi uffici, in sede di conferenza dei servizi, il loro rappresentante Manuel Magliani, Assessore all’Ambiente, ha dato parere favorevole al progetto, vidimando il verbale con tanto di firma.

E’ ridicolo pretendere un no dagli uffici in cui si è detto si., un atteggiamento che ci fa seriamente preoccupare, pensando che di qui a breve gli stessi protagonisti dovranno gestire una conferenza dei servizi ancor più importante, ovvero quella con Enel che riguarda l’accensione dell’impianto a gas. Ci chiediamo inoltre quale sia stato il mandato dato dal Sindaco al suo Assessore per quella conferenza dei servizi. Qualora il mandato fosse stato un no, Magliani dovrebbe essere cacciato per aver fatto di testa propria. Viceversa ci troviamo di fronte ad una classe politica che pubblicamente dice una cosa e nelle segrete stanze difende ben altri interessi. Non paghi di questo capolavoro, si permettono di criticare chi si è riunito davanti al Comune per far sentire la propria voce.

Nel dubbio che vi sia dolo o mera inadeguatezza in questa destra al governo cittadino, da parte nostra abbiamo scritto al Presidente della Regione, ai Consiglieri e gli Assessori competenti per chiedere un incontro urgente ove vagliare ogni possibilità per scongiurare un progetto che ci vede contrari sia nel merito, sia nel metodo con cui è stato calato dall’alto senza che questa città ne fosse a conoscenza, se non per i pochi intimi che hanno fatto finta di non sapere cosa stesse accadendo”.

Stefano Giannini