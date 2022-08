Civitavecchia, Gabriele Campagna tra "I poeti di via Margutta" n.59 • Terzo Binario News

L’importante riconoscimento è arrivato grazie alla casa editrice Dantebus

I“Fulmini” di Gabriele Campagna non sono passati inosservati.

Il guizzo poetico del giovane scrittore civitavecchiese è stato notato dalla prestigiosa casa editrice Dantebus e ora è finito tra “I poeti di via Margutta n.59”, una collana poetica che dà voce ai giovani talenti. Una bella soddisfazione per il giovane artista, che a soli 17 anni con la forza dei suoi versi dà lustro alla città di Civitavecchia.

Classe 2005, Gabriele ha mosso i primi passi nel 2010 sul palcoscenico della sua scuola, l’istituto Ennio Galice, interpretando “Il Piccolo Principe“, con la regia di Stefano Borghetti, attore e regista locale, per poi prendere parte ad altre rappresentazioni come “Peter Pan“, “Pinocchio“, “La fiaba sul carnevale“.

Ha proseguito i suoi studi artistici alla scuola di recitazione di Enrico Maria Falconi, nel 2014, presso la compagnia “Blue in The face”, con il quale Gabriele ha lavorato un anno per poi passare in Rai, nel 2016, con la realizzazione di alcune musiche per: “Fräulein-Una fiaba d’inverno”, con la Regia di Caterina Catone e la partecipazione straordinaria di Christian de Sica e Lucia Mascino.

Lo stesso anno riprende la collaborazione anche con Stefano Borghetti con ruoli importanti e da protagonista fino al 2018, anno del sodalizio artistico con la giovanissima ballerina: Desiree Benevieri (fino al 2019).

Il 2018 è per Gabriele l’anno della completa svolta artistica, che lo vede impegnato a studiare presso l’Unione Musicale di Civitavecchia e a partecipare al Mini-Festival di Viterbo, (lo stesso che fece da piccola Anna Tatangelo) portando il brano del volo: “L’amore si muove”, con il quale ha vinto la prima selezione, per poi arrivare secondo alla premiazione finale.

Ma è dal 2019 che Gabriele Campagna esce di scena, ed inizia a scrivere. Scrive poesie di ogni tipo, canzoni e testi teatrali, come: “Fulmini” e “Luna”, straordinari componimenti, nei quali, l’artista esprime le proprie sensazioni, i propri pensieri, la propria anima. Sono versi talmente incisivi da meritare l’attenzione di Rosario Fusco, editore di Dantebus, che rimane affascinato dalla sua autentica passione per la letteratura e dalla forza evocativa delle immagini che parlano nelle sue poesie.

Insieme a questo progetto, è nato anche “La Bottega delle Parole” una app e un sito interamente dedicati alla scrittura del giovane talento civitavecchiese, sempre aprta affinchè tutti possano leggere e apprezzare i suoi versi.