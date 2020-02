Civitavecchia, Frascarelli: "Parte l'intervento in via Don Milani" - Terzo Binario News

Lavori in vista per via Don Milani. Come spiega il Consigliere comunale, Giancarlo Frascarelli, “l’area occupata da transenne sarà nei prossimi giorni oggetto di una operazione risolutiva, che prevedrà sia la sostituzione della tubatura che la ripavimentazione stradale. È un impegno che avevo personalmente assunto nei confronti dei residenti del quartiere e ringrazio perciò l’Assessorato ai Lavori pubblici, che ha predisposto l’intervento, reperendo le somme necessarie”.

Altri lavori sono comunque stati effettuati nei giorni scorsi ed altri sono in vista. L’Accesso Sud è tornato finalmente illuminato, dopo essere stato oggetto di una serie di interventi nei giorni scorsi. Regolare anche la pressione dell’acqua, dopo che Acea ha dovuto interrompere per alcune ore l’alimentazione elettrica ad un impianto di sollevamento a causa del vento forte. Altri interventi di manutenzione urgente saranno ”cantierati” nei prossimi giorni in varie parti della città.