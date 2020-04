Civitavecchia: Fi, Lega e Lista Tedesco ad Enel: "Bene il pagamento anticipato alle imprese" - Terzo Binario News

“Dopo gli ingenti finanziamenti prima per l’ospedale San Paolo (50mila euro) e poi per i buoni spesa da devolvere a Solidarietà Alimentare (100mila euro), l’Enel si è mossa per un altro obiettivo importante.

Dopo che Forza Italia, Lega e Lista Tedesco hanno sensibilizzato l’ente in tal senso, l’azienda elettrica ha provveduto al pagamento di tutte le imprese locali sui lavori svolti a marzo, in anticipo, per appalti in essere. Si tratta di un segnale concreto di vicinanza che arriva alla città e che consentirà a molte famiglie di lavoratori civitavecchiesi di passare serene festività pasquali. Avere in questo momento un circuito di liquidità è peraltro determinante anche per la stessa sopravvivenza del tessuto imprenditoriale cittadino in questa difficile fase.

Forza Italia, Lega e Lista Tedesco esprimono inoltre soddisfazione per il contributo che la stessa Tirreno Power, nei giorni scorsi, non ha fatto mancare a Civitavecchia. L’amministrazione del fare ha potuto incontrare la sensibilità delle aziende che operano sul territorio ed è il miglior messaggio da lanciare. Possiamo farcela, ma solo tutti insieme”.

Fi, Lega e Lista Tedesco