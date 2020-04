Civitavecchia, FdI su modifica regolamento Tari: sgravi e agevolazioni per utenti - Terzo Binario News

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto dalla capogruppo Simona Galizia e dal consigliere Roberta Morbidelli, in vista della prossima discussione del regolamento per la Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.) del Comune di a Civitavecchia, ha presentato e proposto al Sindaco Ernesto Tedesco ed all’assessore al bilancio Emanuela Di Paolo alcune importanti proposte di modifica, già condivise da tutto il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, per introdurre e prevedere sgravi ed agevolazioni per tre settori nevralgici, utilizzando le maggiori risorse derivanti dal recupero dell’evasione, così da non incrementare le tariffe per le utenze residenziali che, nel futuro, dovranno essere possibilmente ridotte, in maniera graduale.



Prevedere in maniera strutturale una significativa riduzione della aliquota prevista per la tariffa rifiuti, con sgravi pari o superiori ad almeno il 50%per le sedi di centri anziani, associazioni onlus ed associazioni ecclesiastiche di volontariato che promuovano attività di particolare rilievo sociale quali centri diurni ed attività ricreative e didattiche per disabili o portatori di handicap, mense per indigenti, trasporto di malati, ecc… L’enorme valore sociale che tali attività hanno per la collettività richiede una particolare attenzione da parte della Amministrazione Comunale, che, per Fratelli d’Italia, ha il dovere di prevedere forti agevolazioni sui tributi locali e, in particolare, per la Ta.Ri., al fine di offrire un concreto ed importante sostegno in favore di tali fondamentali iniziative;



Introdurre, per il 2020, in considerazione del periodo di chiusura e per la conseguente grave perdita di fatturato delle attività commerciali ed artigianali presenti sul territorio comunale, una riduzione sulla parte variabile della Tari di almeno il 10%, ma possibilmente anche in misura maggiore, per sostenere tali attività economiche, agevolandole al fine di consentire una graduale ripresa, al fine di prevenire un ulteriore ed insostenibile impoverimento del tessuto produttivo ed imprenditoriale locale, già in una condizione di evidente e grave difficoltà prima dell’avvento della emergenza coronavirus;



Prevedere adeguate agevolazioni, sotto forma di sconti sulla tariffa e/o esonero per parti delle superfici (ad esempio per gli spogliatoi, le biglietterie, ecc…) a favore delle associazioni sportive presenti sul territorio, che gestiscono impianti sportivi. Attenderemo l’approvazione del bilancio per proporre eventuali contributi in favore del mondo dell’associazionismo, qualora nessun ente sovracomunale emanasse provvedimenti in tal senso.



“Siamo fiduciose – dichiarano Simona Galizia e Roberta Morbidelli- che le proposte di Fratelli d’Italia siano oggetto di attenta e positiva valutazione da parte del Sindaco Ernesto Tedesco e di tutta l’Amministrazione comunale, al fine di giungere a conclusioni condivise per approvare un regolamento Tari che tenga in debito conto le finalità e gli obiettivi di sostegno e di necessario rilancio per le attività di associazioni Onlus, associazioni ecclesiali, centri anziani, attività commerciali ed artigianali ed associazioni sportive, che, così come evidenziato dal nostro Partito, sono tutte, ciascuno per il proprio ambito, essenziali. La nostra proposta, in vista della discussione di un nuovo regolamento Ta.Ri., persegue l’obiettivo, che auspichiamo essere condiviso da tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale, di offrire un adeguato sostegno al tessuto sociale ed economico-produttivo della nostra Città, soprattutto in un momento così difficile a causa della pandemia da Covid-19”.