Civitavecchia, Enel e Unindustria lanciano il primo “Sportello per le Imprese” - Terzo Binario News

Enel e Unindustria uniscono le forze a favore del tessuto imprenditoriale di Civitavecchia. Si è tenuto presso la sede Unindustria Civitavecchia il primo “Sportello per le Imprese” organizzato dall’Associazione imprenditoriale e da Enel Global Power Generation al fine di supportare le aziende locali nei loro processi di crescita e riqualificazione e individuare nuove opportunità di business nel mercato dell’energia che è in continua evoluzione.



All’appuntamento hanno preso parte il Presidente di Unindustria Civitavecchia Stefano Cenci, Gianpaolo Marsella (Sviluppo Fornitori di Enel), il Responsabile Termo Procurement Italia di Enel Giancarlo Ucciero, il Responsabile Power Plant Torrevaldaliga Nord Carlo Ardu e il Referente Lazio Sostenibilità e Affari Istituzionali Italia Pierpaolo Ventura.



Le imprese hanno avuto modo di confrontarsi in meeting B2B, ricevendo supporto per avviare un percorso interno di riqualificazione in considerazione del processo di trasformazione in atto con un focus particolare alle possibili evoluzioni in ambito energetico a livello locale. Nel corso degli incontri, sono state analizzate le potenzialità delle singole aziende anche in relazione alle opportunità di crescita offerte dalle varie aree di business del Gruppo Enel. Sono stati approfonditi gli aspetti del sistema di qualificazione su diversi e nuovi settori ed è stato valutato un percorso di crescita e potenziamento della competitività in modo da individuare ulteriori competenze per stimolare crescita e diversificazione rispetto ai business tradizionali.

“L’apertura dello Sportello per le Imprese rappresenta un segnale di vicinanza e supporto al territorio. Siamo sempre stati dell’avviso che solo attraverso il confronto diretto, la serietà e la competenza si possa contribuire al superamento delle difficoltà per il rilancio dell’imprenditoria locale. Ci tengo a ringraziare le aziende che hanno subito colto questa opportunità ed Enel che sin dalla nostra prima proposta si è mostrata disponibile a costruire insieme questo strumento, ritenendolo particolarmente utile anche per ricostruire la mappa delle competenze che caratterizzano questo territorio”, ha dichiarato Stefano Cenci, Presidente di Unindustria Civitavecchia.