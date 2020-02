Civitavecchia: Emergenze Pelose ringrazia Asl, Leal, Ecozoofile Nazionali e Pincio per il salvataggio di 24 cagnetti - Terzo Binario News

In un messaggio, Emergenze Pelose ringrazia vari enti e associazioni per il salvataggio di 24 cagnetti in difficoltà.

“Per una signora e i suoi 24 figli pelosi (la maggior parte randagi accuditi) in difficoltà estrema abbiamo deciso di non voltarci dall’altra parte. Un po’ perché lo dice il nostro Statuto, ma, soprattutto, perché era giusto farlo. Fin da subito e per tutto il percorso abbiamo avuto al nostro fianco la Dott.ssa Carmelina Marciano, Responsabile della locale Sezione LEAL e l’Isp. Capo Giulio Grippo della Guardia Ecozoofila Nazionale di Civitavecchia.

Fondamentali sono stati i tanti amici che ci hanno sommerso di donazioni destinate ai pelosi ma anche alla Sig.ra… una catena di solidarietà che ci ha emozionato.

Importante il lavoro, non ancora ultimato, dei Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, soprattutto nella persona di Bruna Fiorini.

Ma un GRAZIE speciale lo dobbiamo alla ASL Roma 4… alla Dott.ssa Carmela Matera e al Dott. Pierluigi Ugolini per aver compreso immediatamente la gravità della situazione e al Dott. Emiliano De Paolis e a tutto il personale in forza all’ambulatorio Veterinario di Via Molise per lo splendido lavoro svolto.

In poco più di 3 settimane tutti gli animali sono stati iscritti in anagrafe e, 17 adulti, sottoposti a prelievo per la Leishmaniosi e a sterilizzazione (rimane solo la mammina che sta ancora accudendo 6 splendidi cuccioli).

La strada è ancora lunga… la Sig.ra dovrà continuare ad essere seguita e molti degli animali dovranno essere affidati.

Ma oggi, grazie ai tanti cuori intervenuti, si intravede la luce in fondo al tunnel”.