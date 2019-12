Civitavecchia, ecco le vie interdette per la notte di Capodanno - Terzo Binario News

In occasione del concerto di fine anno e dell’annesso spettacolo pirotecnico, che interesseranno piazza Fratti e le strade limitrofe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, si comunica agli utenti:

1. di non lasciare i veicoli in sosta:

dalle ore 15:00 del giorno 31 dicembre 2019 fino a cessate esigenze del giorno 01 gennaio 2020, in:

• PIAZZA FRATTI;

• VIA DIAZ;

• VIA L. CADORNA;

• VIA ZARA;

• VIA OBERDAN;

• VIA BATTISTI, tratto compreso tra corso Centocelle e via Cialdi;

• PIAZZALE DEGLI EROI, solo parte selciata;

• VIA CAVALLOTTI;

• VIA TOTI;

• VIA DELLA CONCIA;

• VIA DEL QUARTIERE;

• VICOLO RANUCCI;

• VIA REGINA ELENA, tratto compreso tra corso Centocelle e via Cialdi;

2. che, nel pomeriggio del 31 dicembre 2019 e fino a cessate esigenze del giorno 01 gennaio 2020, su disposizione degli organi di Polizia, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale n.593 del 24 dicembre 2019, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe all’evento.

Si prega di dare la massima diffusione al presente comunicato.

V/m

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

Comandante del Corpo di Polizia locale

1° Dirigente Dott. Ivano BERTI