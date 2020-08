Civitavecchia, ecco il libro di Manuel Gregori "La donna vestita di sole" - Terzo Binario News

“Dal giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, è disponibile sulla piattaforma commerciale Amazon.it, la nuova opera narrativa-saggistica di Manuel Gregori, “La donna vestita di sole”.

Il culto mariano, è profondamente radicato nel contesto popolare e religioso di Civitavecchia e del territorio nazionale. Il volume, è frutto di un periodo di studi mariologici che il giovane Gregori ha portato avanti in questo delicato periodo di distanziamento sociale. Esso illustra “con profondità e freschezza” (cfr. Prefazione di S. Ecc. Rev.ma Mons. Viganò) quanto sia importante la figura di Maria, nella storia della Santa Madre Chiesa e del singolo credente.

«Un occasione per ripercorrere – come afferma lo stesso autore – il tragitto della vita personale sulle orme e gli insegnamenti di Colei, che per prima visse e fece suoi, gli insegnamenti del Maestro, del Dio-Figlio, di Gesù».

Il libro, composto da 73 pagine, è accompagnato da una prefazione di S. Ecc. Rev.ma Mons. Carlo Maria Viganò, Arcivescovo cattolico italiano ed ex Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America.

Il prelato, nella prefazione, considerata dall’autore “preziosa testimonianza”, afferma che: «Dopo essersi mirabilmente cimentato in Un mondo senza Dio (Edizioni Amazon Self Publishing, pp. 28) ed altri scritti apologetici – sorprendenti per la sua giovanissima etа – Manuel Gregori ci propone ora La donna vestita di sole, un saggio contemplativo in cui affronta con profondità e freschezza la dottrina mariana ed in particolare il ruolo di Maria Santissima quale Mediatrice di tutte le Grazie, spronandoci a consacrarci a Lei, nostra Regina e Signora».

Le battute conclusive sono lasciate a Don Francesco d’Erasmo, sacerdote della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, il quale, nella sua postfazione, afferma che: «Un ragazzo che come Davide, semplicemente nel Nome del Signore, affronta chi offende il Suo Popolo, vince il gigante. E questa vittoria non si vede subito, ma nel tempo del compimento del disegno del Signore, che permette ancora al vecchio re rigettato di illudersi di essere ancora in sella. Così si replica la profezia antica: non sarai tu che vincerai il tuo nemico, o Popolo di Dio, ma il Signore lo metterа nelle mani di una donna, perché tu non te ne vanti come di gloria tua. Come era avvenuto per l’uccisione di Sisara, anche oggi sarà la Donna che sconfiggerа il nemico del Popolo Eletto», e continua dicendo che: «La storia rivelerà la grandezza della vittoria attuata nello Spirito di Fede che anima questo libriccino».

In attesa di incontrare i cittadini per la presentazione dell'opera, il giovane scrittore Manuel Gregori, invita tutti i lettori, gli amici e quanti ne abbiano il piacere, a leggere il blog "Christus Vincit" (https://manuelgregori.webnode.it), curato dallo stesso autore.

Manuel Gregori