Civitavecchia e Fiumicino collegate via ferro, Ricci: "Serve a prescindere dall'allargamento dell'aeroporto" - Terzo Binario News

Il presidente dell’Ort: “Come la linea per Capranica e bisogna ragionare sulla pista di Viterbo”

Lo spunto arriva dall’incontro in commissione regionale Trasporti, con Adr che ha presentato il progetto dell’allargamento dello scalo di Fiumicino. In quella sede, l’ing. Gregori ha illustrato la parte del progetto relativa al potenziamento della rete di mobilità e di accessibilità all’hub di Fiumicino, sia per il trasporto su ferro sia per quello su gomma, attraverso interventi mirati sulle linee ferroviarie regionali e sulle principali strade di collegamento con la Capitale e con l’asse tirrenico verso Civitavecchia e la Toscana.

A questo proposito ecco cosa pensa della questione Andrea Ricci, presidente dell’Osservatorio Regionale sui Trasporti.

Non si può vincolare la costruzione dell’opera relativa alla bretella ferroviaria fra Civitavecchia e Fiumicino nello snodo di Ponte Galeria, prevista e richiesta da anni nei progetti di Fsi, al progetto di allargamento dell’aeroporto. Questo sarebbe un rimedio insufficiente, come il bruciare ettari di riserva per una nuova pista di atterraggio e decollo. anzi, quest’ultima sarebbe una vera e propria iattura. Non vorrei che la bretella fosse una compensazione”.

Poi una precisazione: “Nel piano regionale trasporti la bretella non è presente fra i progetti di breve e medio termine. L’idea esiste ma in prospettiva futura. Con essa, la Civitavecchia Capranica Orte è sì necessaria al potenziamento del porto così anche da la circolazione dei troppi treni merci che gravitano sulla sulla Fl5.

Trovo particolarmente preoccupante la posizione pilatesca che ha assunto la Regione su questo piano. Bisogna tornare a discutere del terzo aeroporto, che potrebbe essere Viterbo, al quale vanno aggiunte le infrastrutture adeguate ma anche quello sì, è necessario” conclude Andrea Ricci.