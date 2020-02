Civitavecchia è a Sanremo 2020 con la Beneduce e Petronilli - Terzo Binario News

Il sindaco Tedesco fa l’in bocca al lupo ai civitavecchiesi Maria Letizia Beneduce e Max Petronilli, che stanno per esordire nel Sanremo 2020

È arrivato il giorno della “Prima” del Festival della musica italiana. E come nella edizione dello scorso anno, due talenti eccezionali della nostra città saranno tra i protagonisti della kermesse.

L’affermatissima musicista Maria Letizia Beneduce, pupilla del maestro Ennio Morricone, dipendente comunale, curatrice del concerto di Capodanno 2020 e di numerose iniziative volute dall’amministrazione, sarà il primo violino nell’Orchestra Sinfonica che accompagnerà i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston; Max Petronilli, invece, sarà ospite fisso della trasmissione “Sanremo doc” al Palafiori, e in occasione di questa 70° edizione presenterà il brano inedito “Come quando”, una canzone scritta da Frankie Carusi degli Audio Magazine, altra eccellenza cittadina. Infine, ciliegina sulla torta, l’artista Tosca indosserà un abito realizzato dallo stilista Franco Ciambella.

Civitavecchia continua ad avere un rapporto privilegiato con la città dei fiori, questo grazie ai nostri valenti concittadini che oltre ad emozionarci con le loro performance, restituiscono il giusto prestigio alla terra che gli ha dato i natali, rendendoci orgogliosi.

Viva Civitavecchia, viva Sanremo, in bocca al lupo ai nostri ragazzi!