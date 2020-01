Civitavecchia, domenica a Marcia della Pace - Terzo Binario News

Domenica 26 gennaio si svolgerà a Civitavecchia la nona edizione della Marcia della Pace, momento di festa e di gioia organizzato dall’Azione Cattolica diocesana in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale sociale del lavoro e con l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, insieme a tutte le Chiese cristiane di Civitavecchia. La marcia, infatti, si svolge nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e quest’anno ne rappresenta il momento conclusivo.

“Piazza la pace” è lo slogan che caratterizza l’iniziativa dell’Azione cattolica: un invito e un impegno a mettere in campo le proprie capacità a servizio del bene comune. In un tempo in cui, spesso, la difficoltà o l’impossibilità a soddisfare i bisogni primari impedisce di essere cittadini a tutti gli effetti e di costruire comunità realmente accoglienti e generative, l’Azione Cattolica sceglie di mettere i propri associati al centro delle città, con le forze e le debolezze che queste hanno da offrire.

La Marcia prenderà il via alle ore 15 da Piazza Pietro Guglielmotti e muoverà fino alla Cattedrale. Durante il percorso sono previsti momenti di preghiera e di animazione promossi in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e la Comunità Mondo Nuovo.

In Cattedrale ci sarà la benedizione del vescovo Luigi Marrucci e dei pastori delle Chiese cristiane.