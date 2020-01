Civitavecchia, domani la Befana a Vela dal Riva di Traiano - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

Il 5 gennaio, nelle acque antistanti il Porto di Riva di Traiano, si svolgerà la tradizionale veleggiata della befana che il Circola Nautico Riva di Traiano organizza insieme all’associazione Chiave di Violino e alla Lega Navale di Civitavecchia.

La “Befana a Vela” si svolgerà su un percorso costiero di 12 miglia tra Civitavecchia ed il Castello di Santa Severa.

La partenza è prevista per le ore 11:30.



Il presidente del CNRT Alessandro Farassino: “Quest’anno nella calza troveremo un bel sole e sarà una giornata fatta per stare insieme in allegria ma anche un momento di solidarietà, perché le iscrizioni verranno interamente devolute alla Lega del Filo d’Oro, associazione che assiste i bambini sordociechi.

La Lega del Filo d’Oro porta avanti, dal 1964, un impegno complesso a favore delle persone sordocieche e da supporto alle loro famiglie per una riabilitazione e integrazione nella società.

Alle ore 15.00 è prevista la premiazione presso la sede del Circolo Nautico.