Civitavecchia, Diego Peraino responsabile regionale Formazione di Forza Italia - Terzo Binario News

È il civitavecchiese Diego Peraino il nuovo responsabile regionale della Formazione di Forza Italia nel Lazio. Berlusconiano di ferro, 15 anni d’impegno e militanza, in particolare nel movimento giovanile, già candidato alle elezioni nel comune di Civitavecchia tra le fila di FI. Il commissario laziale dei giovani, Alessio Pagliacci, infatti, in accordo con il commissario nazionale Marco Bestetti, ha ufficializzato in questi giorni la nuova nomina.

“Voglio ringraziare per questo nuovo incarico in particolare Pagliacci, per la fiducia riposta in me ed il coordinatore cittadino di Roma, Simone Leoni, con il quale il gruppo regionale lavorerà in stretta sinergia. Non si può pensare di chiedere alla politica un cambio di passo, senza formare al meglio le future generazioni. Svolgerò pertanto questo incarico in modo costruttivo e propositivo mettendo in campo, sin da subito, azioni concrete” – È quanto ha dichiarato Diego Peraino commentando la recente nomina.