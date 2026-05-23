Civitavecchia dice addio ad Arnaldo Del Piave • Terzo Binario News

Si è spento un personaggio conosciuto e amato in città. Era stato sposato con Enrica Bonaccorti e protagonista in tv con Fiorello. Lunedì il funerale

di Cristiana Vallarino

“Un grande abbraccio a tutti. Godetevi la vita.. Io l’ho fatto”. E questo, apparso poche ore fa, il saluto fatto su Fb (tramite il cugino) da Arnaldo Del Piave, spentosi stamattina stessa in ospedale, dove era ricoverato da qualche tempo.

Arnaldo (ma il suo vero nome era Alberto) aveva 75 anni. Da ragazzo era stato un pallanuotista e protagonista della vita spensierata della gioventù di Civitavecchia, negli anni ’70, guadagnandosi il soprannome di “Gattello”. Dopo una vita lontano, prima per lavoro (era rappresentante di importanti marchi di moda) poi per voglia di viaggiare (aveva vissuto a lungo all’estero, pure in Sudamerica) era tornato nella sua città natale alcuni anni fa, doveva aveva aperto un negozio di abbigliamento usato, al centro commerciale I Mulini. “Ho tanta di quella roba accumulata ovunque insieme negli anni, vestiti ma non solo, che ho deciso di metterla in vendita” così aveva detto inaugurando l’Arnaldo Vintage Store che – dopo aver avuto un dicreto successo – ormai aveva chiuso i battenti da un po’.

La sua vita era stata sicuramente movimentata. Negli anni ’80 aveva conosciuto la popolare presentatrice tv Enrica Bonaccorti. Dopo tre mesi si erano sposati a Las Vegas. Intervistato alla camera ardente, a marzo, in occasione della scomparsa di lei, Arnaldo l’aveva ricordata con commozione. “E’ stato un grande amore durato 5 anni – disse -. E insieme avevamo anche superato l’aborto spontaneo. L’avevo portata in girto per il mondo per distrarla. Ma poi, purtroppo anche i grandi amori finiscono. Lei ha lasciato una scia di stima, amore e affetto per la grande umanità che aveva”.

Frequentatore del mondo dello spettacolo, aveva incontrato nomi noti come Jovanotti o Raf. Dieci anni fa, Arnaldo aveva fatto parte della sconclusionata brigata di Edicola Fiore, il programma tv condotto su Raidue da Fiorello. Cappello, occhiali scuri, barba e capelli lunghi, era una presenza costante alle spalle del conduttore, suo caro amico.

La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro in città. “Non dimenticatemi” aveva scritto lui stesso su Fb, citando Renato Zero: i messaggi che si stanno susseguendo sul suo profilo dimostrano che sarà ricordato con affetto e simpatia. Quelli che si era guadagnato in vita. Il funerale si terrà lunedì ale 15.30 nella Chiesa Cattedrale.

Le foto provengono dal profilo Fb di Arnaldo.