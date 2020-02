Civitavecchia, dalla Triplice sì unanime alla cittadinanza alla Segre - Terzo Binario News

“Aderiamo con convinzione alla iniziativa dell’ANPI, che chiede al sindaco di Civitavecchia di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

Le nostre Organizzazioni, da sempre impegnate a difesa della democrazia e dei valori espressi dalla Costituzione, ritengono essenziale, in un momento in cui negazionismo e revisionismo storico si manifestano con rinnovata virulenza, sostenere azioni che possano sensibilizzare l’intera cittadinanza e soprattutto le nuove generazioni sul valore della solidarietà, dell’antifascismo e della democrazia stessa.

Liliana Segre è sopravvissuta agli orrori della seconda guerra mondiale, è sopravvissuta alla deportazione ed al campo di concentramento, diretta testimone della barbarie nazifascista.

Sosteniamo quindi con fermezza e determinazione la richiesta dell’ANPI, convinti che concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre sia un valido ed efficiente contributo ed un onore, per Civitavecchia, medaglia d’oro al merito civile per le migliaia di vittime tra la popolazione e medaglia d’argento al valor militare per la resistenza partigiana.

Tutti abbiamo il dovere di perpetuare la memoria, affinché orrori come l’olocausto non abbiano a ripetersi mai più.

Cgil Cisl e Uil