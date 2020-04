Civitavecchia, Csp: "Lasciare fuori i mastelli rosa, fino allo svuotamento" - Terzo Binario News

Si raccomanda a tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di ritiro di pannolini e pannoloni di lasciare esposti i mastelli rosa per tutto il tempo necessario all’espletamento del servizio.

Come noto, il servizio di raccolta differenziata di scarti alimentari ed organici avviene nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato, mentre il servizio di ritiro di pannolini e pannoloni avviene nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.

Nelle giornate di Lunedì e Mercoledì, in cui è appunto previsto sia il ritiro dell’organico che quello di pannolini e pannoloni, il servizio viene svolto da differenti squadre di operatori ecologici: il ritiro dei pannolini e pannoloni avviene cioè in tempi ed orari diversi da quelli previsti per il ritiro dell’organico. Pertanto qualora nei giorni di Lunedì e Mercoledì gli operatori di CSP avessero già provveduto a svuotare il mastello dell’organico, lo svuotamento dei mastelli rosa potrebbe avvenire successivamente e quindi in orari diversi da quelli previsti per la frazione dell’organico.

Raccomandiamo quindi tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di ritiro pannolini e pannolini di lasciare esposti i mastelli rosa per tutto il tempo necessario all’espletamento del servizio, così come peraltro già previsto dal calendario settimanale di raccolta differenziata “porta a porta”:

Utenze Domestiche – Calendario dei giorni di ritiro dei rifiuti “porta a porta”

Frazioni: Scarti alimentari ed Organici – Lunedì, Mercoledì e Sabato

Pannolini e Pannoloni – Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Esposizione contenitori dalle ore 20:00 per gli utenti della Zona 1 (inizio del servizio di svuotamento dei mastelli dalle ore 22:00);

(inizio del servizio di svuotamento dei mastelli dalle ore 09:00).

