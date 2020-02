Civitavecchia, "crollano" i cestini per deiezioni canine - Terzo Binario News

Un cestino che cade dal supporto che lo sostiene fa pensare alla mano di qualche vandalo. Se però cominciano a essere diversi e in diverse zone della città sorge il dubbio che non siano montati bene.

Motivo per cui un cittadino ci ha scritto, evidenziando quanto accaduto. “Sono caduti in corso Centocelle, via Buonarroti, pizza Saffi. Posseggo un cane con cui vado a spasso e ho notato che i contenitori a terra sono stanti perché probabilmente montati male”.

