Civitavecchia, corsi scolastici per adulti allo Stendhal - Terzo Binario News

Il 23 gennaio alle 16.00 nell’Auditorium di Via della Polveriera lo Stendhal ospiterà gli adulti interessati ad avere informazioni e notizie utili per completare i loro percorso di studio. Dopo il successo dei corsi di Enogastronomia del Cappannari, infatti lo Stendhal apre anche al Baccelli con Amministrazione Finanza e Marketing. Si tratta di una opportunità che la scuola offre a tutto il territorio dando la possibilità, a tante persone che per vari motivi non hanno raggiunto il traguardo del Diploma di Stato, di riprendere gli studi per una crescita personale e professionale o per migliorare la loro collocazione lavorativa.

Il corso di Enogastronomia, che ha visto lo scorso anno i primi diplomati, ha appena concluso un’importante esperienza alla kermesse SIGEP, il salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazioni artigianali e caffè a Rimini. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e per i professionisti del settore durante il quale le aziende della filiera del gelato – eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia – si sono presentate all’appuntamento più importante dell’anno sfoderando una serie di innovazioni negli ambiti più disparati: dalle tecnologie di refrigerazione ai macchinari per la miscelazione degli ingredienti. “Non avrei mai immaginato che in uno spazio così si potesse racchiudere tutto il mondo della Panificazione, Pasticceria, Caffetteria, Gelateria. E’ stata un’esperienza importante dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista personale perché e per questo vogliamo ringraziare la nostra prof di Cucina che ha organizzato questa due giorni” hanno commentato al rientro i corsisti.