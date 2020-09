Civitavecchia, coro unanime: "Il Traiano non può restare chiuso" - Terzo Binario News

“Ma davvero la stagione teatrale al Traiano potrebbe saltare? Ed è vero che l’incontro con l’ATCL per verificare questa ipotesi si terrà martedì 15 settembre? Leggo queste notizie sugli organi di informazione e sono portato a crederci, anche se mi appaiono francamente incredibili”. Così Fabrizio Barbaranelli.

“Non trascuro le difficoltà, non mi annovero tra coloro che pensano di possedere le soluzioni facili anche per le questioni più complesse e delicate, ma parlare oggi dell’ipotesi di saltare la stagione, parlarne oggi, a settembre inoltrato, quando c’era da attendersi la presentazione del programma, mi sembra francamente fuori tempo massimo”.

“Tuttavia bisogna parlarne perché la questione investe la città, trattandosi della più significativa struttura culturale di cui disponiamo. E comunque voglio sperare che da qualche parte se ne sia discusso a tempo debito, si siano esaminate tutte le possibilità, si siano messe a confronto le idee e le opportunità, si siano magari sentiti esperti del settore”.

“Perché è vero, avere un teatro con una disponibilità dimezzata è sicuramente un limite, ma mi sembra assurdo persino ipotizzare che con 250/300 posti non si possa fare una stagione di buon profilo. I teatri sia pure con difficoltà si stanno riorganizzando per quest’anno su una nuova dimensione, spesso stringendo i denti”.

“Saltare la stagione avrebbe effetti assolutamente negativi. Un teatro che è faticosamente riuscito nel corso degli anni a raggiungere i tre turni (ridotti poi inopinatamente a due), raggiungendo una larga fetta di popolazione con una quantità di abbonamenti forse tra i più alti in rapporto alla popolazione, che ha sempre conosciuto una attività intensa, quasi quotidiana, con compagnie di grande livello e con spazi per la promozione e la sperimentazione, non può arretrare azzerando i traguardi raggiunti”.

“Il teatro va difeso, con impegno assoluto, perché è così che si difende la cultura della città.

L’incontro con l’Atcl è necessario, purtroppo tardivo, perché sono certo che questa Associazione può e vuole essere di grande aiuto al nostro Teatro che è tra i più prestigiosi del circuito regionale. Ma non si affronti il problema della nuova stagione con atteggiamenti rinunciatari o rassegnati. Si parli con l’Atcl della necessità di mantenere un profilo alto per il Teatro Traiano e lo si rilanci”.

“Perché dalla pandemia non possiamo essere sconfitti anche sul piano culturale.

E poi, mi si consenta un consiglio: non si affrontino temi così rilevanti in solitudine, Si coinvolga il ricco mondo culturale che c’è nella città, le associazioni, le compagnie, le tante esperienze e professionalità presenti che ogni giorno contribuiscono al nostro arricchimento. Con loro le soluzioni dei problemi possono essere più facili”.



Sull’argomento è intervenuta anche Italia Viva Civitavecchia: “Il Teatro Comunale Traiano potrebbe non riaprire. L’anticipazione, arrivata dall’assessore alla Cultura Simona Galizia nei giorni scorsi, ha fatto riferimento a non meglio specificate difficoltà logistiche legate alle limitazioni imposte dalle misure per evitare il rischio di contagio da covid19. Dei circa 800 posti ne risulterebbero circa 250 utilizzabili a causa delle misure anti covid. La difficoltà, a quanto pare, consisterebbe nel fatto che gli abbonamenti sono, in genere, di più dei posti che sarebbero disponibili”.

“Sorprende che questa anticipazione venga prima dell’incontro con ATCL, che avverrà nei prossimi giorni. ATCL, d’intesa con molte amministrazioni comunali, sta facendo di tutto per portare a termine i cartelloni in corso e per programmare, tenuto conto dei protocolli sanitari, la futura stagione teatrale. In questo sia i comuni che il circuito teatrale sono ampiamente supportati dalla regione Lazio. ATCL riceve un contributo di più di 980.000 euro. La regione ha inoltre stanziato per i teatri, favorendo oltre che quelli pubblici anche quelli privati, considerevoli somme di denaro per rispondere all’emergenza”.

“Hanno riaperto i cinema che, anche se con molte difficoltà iniziali, oggi richiamano il loro pubblico offrendo spettacoli in tutta sicurezza. Rimane difficile comprendere come questo non si possa fare anche per il teatro. Non staremo a sottolineare l’importanza del Traiano nella vita culturale della nostra città. Il teatro non rimarrebbe chiuso solamente per gli spettacoli del cartellone ma anche per tutte quelle realtà locali, spesso di ottimo livello, che presentano i loro spettacoli su quel prestigioso palcoscenico. Compagnie di teatro, scuole di danza, musicisti si vedrebbero privati di questa possibilità. Per tacere, poi, dei danni, anche economici, che subirebbero tecnici e maestranze, già provati dai molti mesi della chiusura dal marzo di quest’anno”.

“Noi di Italia Viva riteniamo che un teatro con 250 posti disponibili possa e debba riaprire. I problemi relativi agli abbonamenti potrebbero essere risolti con soluzioni eccezionali, essendo eccezionale la situazione attuale. Ad esempio, non consentendo di fare abbonamenti ma aprendo solamente con lo sbigliettamento. Accrescendo il numero delle repliche, effettuando gli spettacoli almeno su tre date. Coinvolgendo, nello stilare un nuovo cartellone, le numerose energie e professionalità che la città può offrire in questo settore, offrendo la possibilità di non pagare il teatro a prezzo fisso ma a percentuale. Insomma, ci sono molte cose che si potrebbero fare per non privare la città del suo teatro”.

“Nel trovare soluzioni alle emergenze e nel non gettare la spugna alla prime difficoltà si misurano il coraggio e le capacità di un amministratore locale. Il nostro auspicio è che l’assessore alla cultura faccia un passo indietro rispetto al suo intendimento. Che non agisca in solitudine, attanagliata dallo scoramento, ma che, prima di decidere, ascolti tutti quei soggetti che, collaborando, potrebbero scongiurare la chiusura del teatro Traiano”.