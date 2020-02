Civitavecchia, convegno sulla spesa farmaceutica

Oggi 7 febbraio – ore 11 – presso la sala conferenze della Cassa di risparmio di Civitavecchia si parlerà di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera nella ASL Roma 4.

Si parlerà di valutazione della adeguatezza delle prestazioni farmaceutiche in termini di efficacia ed efficienza, termini che vedono coniugati inscindibilmente l’aspetto sanitario e quello economico .



Inoltre si discuterà di competenze cliniche aggiornate puntualmente alle nuove conoscenze scientifiche disponibili ed all’uso ottimale delle risorse pubbliche e private; pratica realizzabile solo attraverso una stretta collaborazione multidisciplinare tra tutti gli operatori sanitari .



La valutaIone della spesa della ASL Roma 4 non può non tenere conto però anche di una ASL con prestazioni di assistenza sanitaria in crescita per qualità e quantità che ha come obiettivo primario quello di garantire una ottimale assistenza ai cittadini .



Obiettivi della direzione strategica quindi : puntare all’eccellenza mettendo in opera un sistema che garantisce , attraverso valutazioni di farmacoeconomia e HTA ( Health Technology Assessment ) una assistenza di qualità ed una razionalizzazione vera delle risorse .



Un lavoro di squadra, la Mission della direzione strategica è lavorare in sinergia, e non a compartimenti stagni, tutti devono aver chiaro l’obiettivo della razionalizzazione delle risorse e la pronta presa in carico del paziente.