Civitavecchia, continuano le visite al Monumento naturale La Frasca - Terzo Binario News

Nuovo appuntamento il 27 agosto 2020 alle 17,30 con il programma ‘Vivi i Parchi del Lazio’

Continuano a Civitavecchia le visite guidate al Monumento naturale La Frasca, eventi gratuiti del programma ‘Vivi i Parchi del Lazio’, promossi e finanziati dalla Regione Lazio, presso il Monumento naturale La Frasca. Il prossimo appuntamento è fissato il 27 agosto 2020 alle 17,30 presso l’ingresso centrale parcheggio fine via Sparterro Melchiorri a Civitavecchia.

Un percorso lungo la spiaggia in punta di matita per conoscere, sperimentare ed esplorare l’ecosistema marino con lo sguardo di una naturalista che disegna. Elisabetta Mitrovic accompagnerà ad osservare l’ambiente costiero del Monumento naturale La Frasca, sperimentando insieme i suoi strumenti e tecniche, attraverso l’esperienza dei taccuini in natura.