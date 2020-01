Civitavecchia, confermato Io Faro Carnevale per il 2020 - Terzo Binario News

“La sfilata di “Io Faro Carnevale” è salva. Per questa ventiquattresima edizione, infatti, dopo alcuni giorni di incertezza legati alla indisponibilità di un capannone dove allestire i carri della allegra e colorata kermesse carnevalesca, la Compagnia Portuale, grazie il suo presidente Enrico Luciani, ha messo a disposizione il proprio capannone nella zona della Borgata Aurelia.

In realtà anche altri si sono adoperati per trovare una soluzione al problema che stava per mettere in difficoltà l’edizione di quest’anno del carnevale cittadino, ovvero l’amministrazione comunale nella persona del sindaco Ernesto Tedesco e del consigliere Matteo Iacomelli.

A causa di questi tempi che si sono allungati per trovare il capannone la sfilata è stata è dunque rimandata di una settimana, a domenica 23 febbraio 2020, inizialmente stabilita per il 16 febbraio, tempo prezioso che permetterà ai tanti gruppi di allestire al meglio i propri carri.

Pronta anche la lotteria legata a questa edizione del carnevale cittadino che consentirà ai tanti gruppi che hanno già dato la loro adesione di poter sostenere parte delle spese la cui copertura maggiore è già stata assicurata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia nella persona del suo presidente Gabriella Sarracco, e dall’amministrazione comunale come sempre enti sensibili alla buona riuscita della manifestazione.

Resta ancora tempo per aderire alla sfilata dei carri contattando il gruppo Facebook “Io Faro Carnevale” o il numero 3472709089″.

Coordinamento “Io Faro Carnevale 2020”