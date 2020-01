Civitavecchia, compaiono fra i binari le barriere anti attraversamento alla stazione - Terzo Binario News

Sono apparse in questi giorni ala stazione di Civitavecchia le barriere anti attraversamento dei binari. Un deterrente per situazioni molto pericolose – con morti e feriti che hanno riempito le cronache anche nei mesi scorsi – a fronte dell’entrata in funzione degli ascensori. Lo annunciano i pendolari locali in un post.

“Da pochi giorni, è in corso l’installazione di una barriera anti-attraversamento nella stazione di Civitavecchia, più precisamente tra i binari 1 e 2. Al momento è stata installata solo per una porzione limitata, ma abbiamo potuto constatare che sarà installata sull’intera lunghezza del binario, data la presenza degli elementi pronti per essere installati.

Questo, molto probabilmente, sarà l’unico intervento che interesserà la stazione in questo anno. Per altri interventi, come abbiamo ribadito negli ultimi comunicati, dovremo aspettare come minimo il 2021″.