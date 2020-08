Civitavecchia, Civitas Futura rompe l’alleanza con Gioventù Nazionale - Terzo Binario News

A Civitavecchia Civitas Futura rompe l’alleanza con Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Di seguito il comunicato inviato al nostro giornale dal responsabile, Manuel Gregori:

Civitas Futura: “Stop all’alleanza con GN Civitavecchia. Voto unanime al no al continuare l’esperienza con il gruppo giovanile di Fratelli d’Italia”.

“Avevamo deciso, dopo un notevole confronto interno, di creare fin da subito un’alleanza politica locale in vista delle future elezioni amministrative. Ciò che ci ha spinto a prendere questa decisione storica per il nostro gruppo è stato il fatto che, per cambiare veramente le cose, c’è bisogno di unità. Unità, che per funzionare bene, deve essere fondata su dei principi costituzionalmente sacri ed importanti, ma anche su onestà, trasparenza e correttezza. Cosa che molti, anzi tutti, non hanno evidentemente trovato in questo breve periodo di alleanza con GN Civitavecchia”.

Lo afferma il presidente di Civitas Futura, Manuel Gregori, dopo il voto odierno del gruppo, sul procedere con la recessione dall’alleanza politica con Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Gregori, prosegue affermando che: “Era stato ottimo il risultato ottenuto, poiché anche a Civitavecchia si poteva parlare di ‘Alleanza Plurale programmatica’, ma a volte non tutti sono spinti da intenzioni serie, corrette ed oneste”.

Gregori, a nome delle ragazze e dei ragazzi di Civitas Futura, ringrazia vivamente tutti i soggetti politici che sono stati e sono vicini alla giovane lista civica, in particolare, ringrazia il giovane Giammarco Sestili, per la vicinanza e per il prezioso aiuto fornito nel corso della trattativa.

Manuel Gregori, Civitas Futura – Civitavecchia