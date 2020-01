Civitavecchia, Civitas Futura è per "il diritto alla vita" - Terzo Binario News

“In tempi storici nei quali si sono persi i diritti fondamentali dell’umanità, come il diritto alla vita, la lista civica “CIVITAS FUTURA” non si arrende.

Quell’atto che l’attuale amministrazione comunale ha firmato concedendo, così, un degno luogo di sepoltura per i feti barbaramente espulsi dal corpo materno, non va eliminato. Ma soprattutto, occorre difendere la vita dai capricci del progresso che pretende di ridimensionare, e sottilmente di ideologizzare, persino le funzioni biologiche delle donne e degli uomini, ovvero la maternità e la paternità, sempre meno in possesso di se stessi. Tutto ci è una sfida più grande di una diatriba politica. Perché la vita non deve essere ridotta ad un grumo di cellule da espellere in nome del volere materialista e del rassicurante culto dei nostri bisogni. Questo è il cuore della battaglia della lista civica CIVITAS FUTURA in opposizione la manifestazione contraria all’atto amministrativo e quindi contro una degna sepoltura dei feti abortiti.

Con un’assunzione di responsabilità in un’epoca che vuole discolparsi da ogni cosa, CIVITAS FUTURA comunica che verrà organizzato un convegno Provita e a favore dell’atto voluto e firmato dall’amministrazione comunale.

Il Presidente

Manuel Gregori