Civitavecchia, cittadinanza onoraria a Liliana Segre: Anpi lancia la petizione on line - Terzo Binario News

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – “La Sezione ANPI di Civitavecchia invita la cittadinanza a sostenere l’appello rivolto alle istituzioni cittadine per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, sottoscrivendo la petizione promossa attraverso la piattaforma on-line Change.org, al link che troverete di seguito, oppure firmando i moduli cartacei disponibili presso i banchetti di raccolta firme presenti sabato 8 febbraio dalle ore 10 alle ore 12 presso piazza Regina Margherita e presso piazzale Guglielmotti e mercoledì 12 febbraio 2020 dalle ore 08 alle ore 10 presso piazza Regina Margherita e presso il mercato rionale di Viale P. Nenni. I moduli stessi, inoltre, sono disponibili tutti i pomeriggi, dalle 17 alle 19, presso la sede delle Ass.ni “Onda Popolare” e “Something Left – Qualcosadisinistra” in via Cesare Battisti 5-7 (Piazza Fratti – Ghetto).

Di seguito il link della petizione:https://www.change.org/p/comune-di-civitavecchia-cittadinanza-onoraria-a-liliana-segre-comune-di-civitavecchia?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_message&recruited_by_id=335192b0-439a-11ea-8418-7da770fdac0c&utm_content=fht-20172264-it-it%3Av4&fbclid=IwAR0HEcXHM-cptSvUvvPTsxNMVQsn8482yN3Jc4mkpFjKBrjq4k7fwr-72GA“