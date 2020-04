Civitavecchia, Città Futura: "No al carbone in porto ma vai i monopoli sulle banchine" - Terzo Binario News

“Il dibattito che ci riporta all’annosa discussione tra tutela dell’ambiente e mantenimento dei livelli occupazionali ritorna prepotentemente alla ribalta nella nostra città .

La proposta prevederebbe la possibilità che Enel scarichi il carbone, non più sulla banchina predisposta in prossimità della Centrale di TvNord, ma nelle banchine commerciali del porto, in modo da sopperire alla immobilità dei traffici e del crocierismo, lontana dal risolversi, a causa delle restrizioni per l’epidemia da Coronavirus.

La proposta è di impossibile applicazione, dapprima per la legge, che non prevede lo scarico del carbone così lontano dal sito produttivo, con annesso aggravio dell’inquinamento cittadino a causa del trasporto su ruote del combustibile scaricato in porto fino alla centrale.

E qualsiasi possibile modifica normativa prevedrebbe un iter lunghissimo nel quale comunque il porto, e il suo lavoro, languirebbero lo stesso.

Ma soprattutto perché fa ripiombare la città e la consapevolezza dei suoi cittadini ad uno stato arretrato della trattativa decennale con Enel, trattativa finalizzata, da par nostro, alla fuoriuscita dell’azienda dalla città, dall’abbandono della schiavitù e allora sì, una volta per tutte, dal superamento del conflitto salute-lavoro.

Maledetta questa città! Perché le guerre tra poveri le vincono sempre i ricchi. Perché la crisi di oggi, al netto della pandemia, è il prodotto di una drammatica carenza di piani e programmi che riguardano il porto e la città. Sta zitto chi dovrebbe decidere le sorti di un territorio martoriato e sfruttato che meriterebbe solo ricompense per il prezzo pagato ai boia che lo hanno attraversato e continuano a farlo. Valutiamo con interesse l’invito di Potere al Popolo a discutere sul futuro dello scalo cittadino.

Per rilanciare lo scalo messo in ginocchio, sia a livello imprenditoriale che occupazionale, è necessario che Governo, Autorità di Sistema Portuale, Regione e Comune, ognuno per le proprie competenze, delineino subito strategie mirate.

Uno dei settori più interessanti oggi è la logistica integrata ( trasporto via mare /ferro – Magazzinaggio-consegna). Civitavecchia, con il sul porto e retroporto, in una posizione geografica strategica nel centro Italia e con la vicinanza con Roma, si porrebbe naturalmente in una posizione di vantaggio a confronto con altre realtà portuali.

Alcuni autorevoli studi di settore, danno le zona del centro Italia( Umbria,bassa Toscana, Roma con il suo centro agro-alimentare e soprattutto l’ area industriale di Pomezia) un traffico di circa 1.500.000/1.800 .000 di teu ( unita di misura dei contenitori).

Al momento nel nostro scalo, non ne transitano più di 150.000.

Ecco perché l’Autorità Portuale deve autorizzare immediatamente lo sbarco di merce su tutte le banchine commerciali, eliminando di fatto il monopolio vigente.

Si deve, inoltre, rafforzare il traffico ro-ro con un miglior utilizzo delle nuove banchine a nord dello scalo. Migliorare il trasporto ferroviario all’interno del porto e portare a termine, definitivamente, quello tra il porto e la piattaforma logistica ( ex interporto). Ovviamente, per il raggiungimento di questi obbiettivi non basta solo il lavoro dell’Autorità Portuale, ma c’è bisogno del coinvolgimento del Governo, della Regione, dell’amministrazione comunale. Solo con questa nuova programmazione e strategie a lungo termine ,con grandi operazioni di sviluppo commerciali, il nostro territorio potrà diventare il vero polo logistico laziale e del centro Italia e di rilevanza nazionale ed internazionale, con conseguente crescita occupazionale ed economica, soprattutto smarcandosi finalmente dalla servitù Enel, anzi diminuendo anche così i trasporti stradali di lunga percorrenza”.

Associazione Città Futura

Civitavecchia