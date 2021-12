Civitavecchia Città d'incanto, prorogata la data per iscriversi al concorso fotografico - Terzo Binario News

Il concorso fotografico promosso da “Civitavecchia Servizi Pubblici” sta riscontrando un grande interesse e quindi l’organizzazione ha deciso di prorogare la scadenza per iscriversi al contest. La nuova data per iscriversi al concorso fotografico “Civitavecchia Photo Contest P.I.T. – Civitavecchia città d’incanto” è il 10 gennaio 2022. Gli autori dei quattro migliori “scatti” riceveranno un buono dal valore di 50 € da spendere nelle farmacie comunali del gruppo CSP per l’acquisto di parafarmaci.

Il concorso ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare il talento di fotografi civitavecchiesi le cui opere abbiano la qualità di promuovere l’identità territoriale e le sue bellezze naturalistiche e monumentali. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare la cultura civitavecchiese e, allo stesso tempo, consentirà ai professionisti del settore fotografico di incrementare le loro possibilità di farsi conoscere da un più vasto pubblico, offrendo loro l’opportunità di vedere esposte le proprie fotografie in formato gigante al Punto Informativo Turistico di Viale Garibaldi, facilmente individuabile da turisti e visitatori in virtù del suo affaccio sulla zona pedonale di Piazzale degli Eroi e prossimo al porto. Le foto saranno inoltre visibili all’interno del Totem multimediale (posizionato nei pressi del P.I.T.) che si compone di un monitor professionale ad alta definizione in grado di trasmettere contenuti digitali informativi.

Il tema generale del concorso è “Civitavecchia città d’incanto”. Un tema che esplora le tradizioni, la memoria e la cultura della nostra città attraverso fotografie che rappresentino immagini iconografiche dei principali monumenti e simboli. Il concorso è aperto a fotografi professionisti e amatoriali di ogni età e nazionalità. Possono inoltre partecipare scuole medie inferiori e superiori; in tal caso, la scuola dovrà favorire la partecipazione dei propri studenti ed organizzare l’invio della documentazione. Possono partecipare sia singoli autori che collettivi. Il concorso si sviluppa su un’unica categoria: foto singole. Le fotografie devono essere in formato digitale. I file in formato JPEG devono essere in alta risoluzione. Selezionate da una apposita giuria interna, le foto ritenute migliori saranno stampate in formato gigante ed esposte al Punto Informativo Turistico. L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sulle pagine del sito internet www.civitavecchiaservizipubblici.it .

Le fotografie, con la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata, devono pervenire entro il 10/01/2022 alla segreteria della C.S.P. Srl alla email:segreteria@civitavecchiaservizipubblici.it allegando le foto in jpg, oppure tramite consegna a mano della scheda di partecipazione e delle fotografie presso l’Ufficio Protocollo di Civitavecchia Servizi Pubblici Srl Via Terme di Traiano, 42 (“Villa Albani”) Civitavecchia (Roma) – primo piano presso Ufficio Protocollo (Lunedì/Venerdì h. 9:00/12:00 – Martedì e Giovedì anche dalle 14 alle 16). Le fotografie non saranno restituite, quelle pervenute dopo la scadenza saranno escluse dal concorso.