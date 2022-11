Civitavecchia ‘Città che legge’, il presidente Cna Gismondi: “Felici di aver aderito al Patto per la lettura” • Terzo Binario News

“Un riconoscimento di grande valore per la comunità”. Così Alessio Gismondi, presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia, sul conferimento del Premio “Città che legge”, assegnato dal Centro per il Libro e la Lettura, al Comune di Civitavecchia.

“Esprimiamo un sentito ‘grazie’ agli operatori della Biblioteca Comunale, dell’Archivio Storico e dell’Ufficio Cultura per l’impegno nelle attività di promozione del libro e per aver dato vita a una rete estesa di collaborazioni per la realizzazione di validi progetti volti a stimolare il piacere della lettura.

Anche quale Associazione di rappresentanza delle piccole e medie imprese editoriali, siamo felici – dichiara Gismondi – di aver aderito, la scorsa primavera, al ‘Patto per la lettura’ e di poter offrire il nostro contributo alla crescita culturale del territorio”.